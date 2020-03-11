Случай на Урале: женщину выставили из палаты из-за криков боли. Умерла...

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Во вторник, 10 марта, утром муж женщины рассказал, что его супругу госпитализировали по «скорой» в городскую больницу № 20 с приступом панкреатита. Изначально ее поместили в палату, но из-за криков боли затем переместили в коридор.
Женщина умерла там же, в коридоре у туалета. Муж рассказал, что просил врачей помочь ей, когда заметил, что жена уже едва дышит, но медик ответил, что пациентка спит. Вскоре после этого она умерла.
Как сообщила представитель управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Екатерина Макашина, в больнице проводится служебное расследование.
Проблем в российском здравоохранении - пруд пруди. Это и врачебные ошибки, и перебои и поставками лекарств, и низкие зарплаты врачей, и хамство с равнодушием с их стороны. Вот поэтому и происходят подобные истории, как в Екатеринбурге. Сказать, что печально? Да ничего не сказать... И все это нужно менять, вот только с какого конца подступаться - непонятно.
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В петербургском центре спасения тюленей за несколько дней появилось 8 новых подопечных. Маленьких ладожских нерпят подобрали в Неве, на берегу или сняли с проплывающих льдин. Всем малышам не более 2-3 дней. Одна из подопечных погибла.
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
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