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Случай на Урале: женщину выставили из палаты из-за криков боли. Умерла...
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2020 г.
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В Екатеринбурге умерла пациентка, которую выставили из палаты в больничный коридор из-за криков боли. (Кощунственный случай, который требует самого тщательного расследования. - прим. МГ.)

В Екатеринбурге умерла женщина, которую из-за криков боли выставили из палаты в коридор

Во вторник, 10 марта, утром муж женщины рассказал, что его супругу госпитализировали по «скорой» в городскую больницу № 20 с приступом панкреатита. Изначально ее поместили в палату, но из-за криков боли затем переместили в коридор.

Женщина умерла там же, в коридоре у туалета. Муж рассказал, что просил врачей помочь ей, когда заметил, что жена уже едва дышит, но медик ответил, что пациентка спит. Вскоре после этого она умерла.

Как сообщила  представитель управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Екатерина Макашина, в больнице проводится служебное расследование.

Проблем в российском здравоохранении - пруд пруди. Это и врачебные ошибки, и перебои и поставками лекарств, и низкие зарплаты врачей, и хамство с равнодушием с их стороны. Вот поэтому и происходят подобные истории, как в Екатеринбурге. Сказать, что печально? Да ничего не сказать... И все это нужно менять, вот только с какого конца подступаться - непонятно.

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По инф. rosbalt.ru

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