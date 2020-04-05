В Подмосковье поймали мошенников. Автоподставы пенсионерам устраивали, негодяи!

Подмосковными полицейскими задержаны участники организованной группы, занимавшиеся автоподставами.

Как сообщили в пресс-службе подмосковной полиции, ими оказались трое жителей Москвы в возрасте от 28 до 38 лет.

В полиции выяснили, что один из злоумышленников, двигаясь в плотном потоке на автомобиле, искал водителей преклонного возраста и совершал опасный маневр, вынуждая тем самым водителя проехать как можно ближе к припаркованной на обочине иномарке, в которой находились его сообщники.

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Впоследствии сообщники на второй иномарке догоняли машину пенсионера и принуждали его остановиться. После этого мошенники сообщали жертве о ДТП, незаметно с помощью наждачной бумаги наносили механические повреждения и требовали денег за ремонт автомобиля.

При проведении обысков в квартирах задержанных были изъяты: банковские карты, договоры аренды на автомобили, травматический пистолет и деньги.

В МВД установили причастность мошенников к автоподставам на территориях Дмитрова, Пушкино, Талдома и Щелково. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

По инф. rosbalt.ru

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