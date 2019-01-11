В Петербурге задержаны аферисты — спецы по слишком впечатлительным бабушкам

Полиция Петербурга раскрыла серию мошенничеств, жертвами которых стали несколько пожилых петербурженок. Подозреваемые задержаны, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, всего мошенники совершили шесть преступлений. Потерпевшие — жительницы Калининского района в возрасте от 72-х до 92 лет. Схема отъема денег у пенсионерок была такова: мошенники обещали бабушкам освободить их близких родственников от якобы грозящей уголовной ответственности.

Двое задержанных изобличены в шести эпизодах мошенничества, которые были совершены с июня по ноябрь прошлого года. Добычей аферистов стало в общей сложности 380 тыс. рублей. Подозреваемые арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

По инф. rosbalt.ru

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