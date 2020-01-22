В Петербурге ввели штрафы за незаконно застекленные балконы

В Санкт-Петербурге вступили в силу штрафы за незаконно застекленные балконы. Дело в том, что на данный момент балконы и лоджии считаются общедомовым имуществом.

Инициатором поправок выступила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), сообщает «Российская газета».

Новые правила коснутся жителей города, застекливших свои балконы даже до принятия закона. Оштрафовать могут на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Петербуржцы отреагировали на новость неоднозначно. Кто-то высказался за сохранение архитектурного облика города.

«Считаю верным, чтобы сохранить внешний облик Петербурга! В Минске вообще могут штрафовать за развешенное белье на балконах, которые выходят на центральные улицы», — заявил один из пользователей.

Пользователи обратили внимание на то, что у балконов сейчас «странный правовой статус»: с одной стороны, это общедомовое имущество, с другой, он — в непосредственном пользовании собственника.

Петербуржцы также возмутились тем, что закон имеет обратную силу.

«Это было бы правильно в нормальной стране с нормальными изначально балконами. А так людям, живущих в панельках, не оставляют выбора», — прокомментировала нововведение еще одна жительница Петербурга.

Напомним, последовательность получения разрешения на остекление балкона или лоджии регламентируется статьей 26 Жилищного кодекса. Чтобы его получить, необходима согласованная проектная документация, запротоколированное согласие общего собрания жителей, выписка из домовой книги и письменное одобрение проживающих с нанимателем. Из документов также требуется техпаспорт, выписка из ЕГРП или свидетельство о государственной регистрации. Жители домов, отнесенных к памятникам истории, культуры, архитектуры должны также получить заключение соответствующих организаций.

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По инф. rosbalt.ru

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