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В Петербурге ограблена квартира пенсионеров
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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В Петербурге заключили под стражу двоих мужчин, которые с ножом напали на пенсионеров и похитили их имущество на 1 млн рублей.

В Петербурге ограблена квартира пенсионеров

Инцидент произошел еще в 2018 году в квартире на улице Композиторов, 33.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По инф. rosbalt.ru

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