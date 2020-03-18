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В Петербурге мошенники заработали на магических ритуалах целых шесть миллионов!
По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
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Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.

Петербургские «чародеи» заработали на магических ритуалах 6 млн рублей

Возглавляла этот бизнес 52-летняя дама. К мошенникам обращались люди за психологической помощью, а «чародеи» совершали магические ритуалы, которые якобы гарантировали защиту жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает выяснять детали противоправной деятельности, а также устанавливает, кто еще причастен к мошеннической схеме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области,

Главу организации задержали и заключили под стражу.

  • Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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