В Петербурге мошенники заработали на магических ритуалах целых шесть миллионов!

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Возглавляла этот бизнес 52-летняя дама. К мошенникам обращались люди за психологической помощью, а «чародеи» совершали магические ритуалы, которые якобы гарантировали защиту жизни, здоровья, семьи от любых рисков на неограниченный срок.
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает выяснять детали противоправной деятельности, а также устанавливает, кто еще причастен к мошеннической схеме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области,
Главу организации задержали и заключили под стражу.
Еще об уловках мошенников, на которые часто попадаются пожилые люди - по ссылке.
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
Весь мир — и киноиндустрию, в частности — лихорадит из-за зловещего коронавируса, срывающего премьеры и съёмки, заражающего обычных граждан и звёзд. Среди знаменитостей уже подтверждено наличие заразы у Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Идриса Эльбы и Кристофера Хивью.
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью. (Такие страшные случаи назвать редкими нельзя, увы... и каждый раз с тревогой думаешь, что же пережил этот малыш... прим. МГ.)
В последние годы представители российской туристической отрасли занимаются активными поисками новых видов туристических услуг. С другой стороны, современные кризисные явления заставляют и предпринимателей придумывать нестандартные способы продвижения своей продукции. В результате найдено интересное решение – совместить развитие туризма и промышленности. По мнению экспертов, подобные туристические экскурсии на передовые предприятия страны способны принести пользу как бизнесу, так и туристам.
Балкон давно перестал быть чем-то отдельным от квартиры. Люди воплощают здесь самые разные мечты. Кто-то делает себе уютный уголок для чаепитий, кто-то подвешивает гамак, чтобы летом вздремнуть на свежем воздухе или поваляться с книжкой, кто-то обустраивает здесь целый рабочий кабинет и т.д. Одной из составляющих комфорта балкона является его утепление. Тепленькое помещение выбирают, конечно, не все, но действительно многие.
Страховщики на фоне мировых новостей о разрастании масштабов заражения коронавирусом решили предложить клиентам новый продукт. О запуске спецстраховки объявило «Альфастрахование». А вот в США приступили к испытаниям вакцины от инфекции на добровольцах.
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