В Новосибирске подросток едва не умер в аквапарке: рука в джакузи застряла

В Новосибирске подросток тяжело пострадал в аквапарке. Рука мальчика застряла между прутьями решетки в неглубоком джакузи. В итоге юноша попал в больницу в тяжелом состоянии.

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Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел в аквапарке «Аквамир» 8 января вечером. 16-летний подросток застрял в бассейне и едва не утонул. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Горожанка, отдыхавшая в тот день в аквапарке, рассказала НГС, что рука подростка застряла между прутьями решетки в неглубоком джакузи. По ее словам, несколько мужчин тянули мальчика из воды несколько минут, и только когда им удалось вытащить пострадавшего из воды, прибежал сотрудник аквапарка.

В Минздраве региона сообщили, что подросток пережил клиническую смерть, но врачам «скорой помощи» удалось восстановить сердцебиение и дыхание еще на месте происшествия. Сейчас он находится в реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

Назвать аквапарк безопасным местом отдыха, увы, нельзя. Это подтверждает и случай в Новосибирске, и в Благовещенске, где ребенок после посещения аквапарка впал в кому.А в аквапарке Краснодарского края 4-летний малыш и вовсе утонул, причем мама была неподалеку. Всегда нужно быть бдительным и не оставлять своих детей без внимания, даже если они и кажутся уже взрослыми. А подростку желаем скорее пойти на поправку!

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По инф. rosbalt.ru

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