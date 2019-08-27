В Нижнем Тагиле массово уволились медики: нагрузка не соответствует зарплате

Во втором по величине городе Свердловской области — Нижнем Тагиле — произошло второе массовое увольнение врачей. Специалисты двух хирургических отделений центральной горбольницы №1 написали заявления об уходе по собственному желанию. Ситуация случилась из-за низких зарплат и большого потока пациентов при кадровом дефиците. (Это не первый тревожный случай в здравоохранении России... все выглядит в принципе очень тревожно... прим. МГ.)

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«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется. Пока мы работаем. Работаем в полную силу. Отрабатываем две недели, отведенные Трудовым кодексом, и уходим в никуда», – сказал заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев.

Это не первое массовое увольнение медиков в Нижнем Тагиле в августе. Ранее заявления об уходе по собственному желанию подали хирурги Демидовской больницы. Врачи также долго время жаловались на тяжелые условия труда и невысокие зарплаты, однако ситуация не менялась. После увольнения в этом медучреждении потоки пациентов распределили — на ЦГБ № 4 и ЦГБ № 1. В последней хирурги, проработав две недели при еще больше выросшей нагрузке, не выдержали и ушли.

«В прошлом году мы предупреждали администрацию Демидовской больницы, что если условия труда не изменятся, не компенсируются материально, то что-то такое случится. Раз дефицит кадров и рост нагрузки идет, а люди-то тоже не железные, вот они и сказали: "Извините, не можем". И это правда, они правда не могут. Люди ни семьи, ни жизни не видят. Но администрация медучреждения понадеялась на себя, министерство не поставила в известность, и мы тушим пожар сейчас. Мы говорим о том, что в этой ситуации врачи правы. Это администрация не ведет информационную работу, не разговаривает с работниками, не слышит и не видит их», – сказал глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов.

Он также сообщил изданию, что свердловский минздрав отправил две бригады хирургов из областных больниц Екатеринбурга для оказания помощи пациентам Нижнего Тагила в качестве временной меры — пока не решится ситуация с местными врачами. Однако эту информацию в министерстве опровергли.

«Пока пациентов направят в Демидовскую и Четвертую горбольницы. Город без хирургической помощи не останется», — сказал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

В ЦГБ № 4 также подтвердили, что готовы к временному повышению нагрузки на специалистов хирургических отделений.

Но специалисты уверены, что в таком режиме хирурги и этой больницы долго не продержатся, и сценарий может повториться вновь. Поэтому в Нижний Тагил все же будут привлекать хирургов из других городов Свердловской области.

Положение дел в медицине такое, что нужно и важно говорить о нём, а особенно в "глубинке" России. Врачи борются за достойный уровень оплаты труда, но результатов пока не видят. Так, например, работники "скорой" в Орле в разгар лета объявили "итальянскую забастовку", чтобы добиться повышения уровня зарплат. С несправедливостью столкнулись и медики больницы Троицка в Челябинской области. Там работники получили уведомление об отмене выплаты за выслугу лет. А сами врачи? Понятно, что они, как и все, хотят, чтобы их труд был оценен по достоинству, но так ли они добросовестно выполняют свою работу, зная, что не получат за неё достойное вознаграждение? Ведь на одном энтузиазме далеко не уедешь...Так, недавно СМИ сообщили о том, что в Москве пациент набросился с кулаками на заведующего глазным отделением больницы. Мужчину категорически не устроило качество лечения. Врач в результате получил сотрясение мозга и перелом носа. А вот в Омске врачи и вовсе отправили пострадавшую в аварии девушку умирать домой, на Камчатке же медики не смогли нормально вылечить мужчине перелом руки...

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Polit.ru

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