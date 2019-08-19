Недовольный лечением пациент: от жалобы... до кулаков

Житель Москвы напал на заведующего глазным отделением больницы. Врач в результате получил сотрясение мозга и перелом носа.

Мужчина на протяжении нескольких недель лечился в больнице и остался недоволен качеством обслуживания, передает телеканал РЕН ТВ. Сначала он подал жалобу на медучреждение в Минздрав, а потом потребовал от заведующего отделением выплатить ему сумму 1 до 3 млн рублей в качестве компенсации за некачественное лечение.

Позже пациент выследил врача и избил его, когда тот шел в бассейн.

Возможно, от нашей медицины у пациентов и правда нервы могут не всегда выдержать. Но не стоит забывать о цивилизованных способах добиваться своей правоты, например, потребовать компенсацию. По крайней мере, все будет в рамках правового поля и недовольного пациента не запишут в хулиганы с последующей реакцией правоохранителей.

И врачей нужно при этом, конечно, понимать, особенно работающих в глубинке. Условия труда у них там иногда очень сложные: и утеплять самим себя им советуют, и скорых - раз, два и обчелся на целый район. Тоже свои подводные камни.

А в иных случаях вообще сложно разобраться, где имела место врачебная ошибка, а где присутствовало халатное отношение. Споров по этой теме хватает. В общем, своя правда найдется у каждой стороны, и проблемы вряд ли куда-то денутся. Они есть и будут, не одни, так другие, и решать вопросы придется. Но желательно кулаки при этом держать при себе. Давайте помнить, не смотря ни на что: мы рождены людьми.

По инф. rosbalt.ru

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