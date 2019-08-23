Есть идея: платить врачам не за число больных, а за прирост здоровых

Член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич выступил с идеей о пересмотре порядка начисления зарплат медикам первичного звена. Он считает правильным поощрять их не за поставленные диагнозы, как ранее предлагал Минздрав, а за здоровых пациентов, передает РИА Новости.

Поручение проанализировать систему оплаты труда медиков и оценить справедливость начисления стимулирующих выплат дал правительству и профильным ведомствам президент России Владимир Путин.

Минздрав уже разработал проект правительственного постановления, согласно которому с 1 января 2020 года медработники будут получать по 500 рублей за каждый онкологический диагноз при диспансеризации и профосмотрах. Выплата такой же суммы предусмотрена за назначение диагностических процедур и своевременное их выполнение, напоминает «Медвестник».

Депутат Госдумы Менделевич же предложил в распределении стимулирующих выплат отталкиваться от эффективности профилактики и оценивать работу врачей по количеству здоровых пациентов — то есть «перевести вектор развития здравоохранения с лечебного на профилактический». Такой подход он сам назвал «кардинальным и революционным».

Сейчас, по словам депутата, медицинские учреждения получают деньги в зависимости от количества пришедших к ним больных, но «от этого надо уходить».

«Требуются дополнительные критерии оценки работы медиков: качество оказания медпомощи, время нахождения больного в больничной очереди, скорость получения необходимых обследований и так далее», — пояснил Менделевич, предложив включить в этот список и продолжительность жизни населения на участке, за который отвечает конкретный медик.

20 августа Владимир Путин назвал провальным текущее положение дел в первичном звене российской медицины и констатировал, что в малых населенных пунктах ситуация с зарплатами врачей крайне далека от целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение».

Этот проект реализуется до 2024 года и предполагает финансирование в размере 1,7 трлн рублей. Курирует его вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, а руководит — глава Минздрава Вероника Скворцова.

В ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня президент заявлял, что средняя зарплата врачей по стране выросла на 5% и составляет 77 тысяч рублей, но это — общий показатель, а по отдельным регионам ситуацию «надо выравнивать».

Напомним, что положение в российском здравоохранении - одна из постоянных тем нашего портала. Еще бы: ведь кто больше нас, пожилых людей, заинтересован в качественной медицине? Вот некоторые тревожные заголовки за последнее время:

Polit.ru

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