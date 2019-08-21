В Кремле снова обещают навести порядок в зарплатах врачей. Давно пора...

Правительство до 1 октября пообещало навести порядок в зарплатах врачей. Речь идет об оплате сверхурочных и доведении средних зарплат до достойного уровня.

Речь о зарплатах медиков шла на совещании у президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверки Роструда показали, что в ряде регионов зафиксирован факт неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству. Такую ситуацию вице-премьер назвала «недопустимой». По мнению Голиковой, это приводит к снижению заработной платы и медицинских работников, и педагогических.

Кроме того, в трех регионах России зафиксированы серьезные отклонения по уровню заработной платы. При этом, по ее словам, в среднем по региону исполняется указ президента 2012 года по доведению средних зарплат врачей до 200%.

По итогам этого разговора власти пообещали в течение сентября принять решение по поводу структуры заработной платы врачей: будет ли она жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, на совещании в Кремле предложила освободить организации первичного звена здравоохранения от налогов на имущество организаций и от земельного налога.

Также Скворцова предложила сделать так, чтобы минимальный уровень зарплаты составлял 170% (от среднего по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200% от средней по региону.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена здравоохранения.

Кроме того, глава государства поручил разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

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Положение дел в медицине не сказать, чтобы спокойное и гладкое, а особенно в "глубинке" России. Так, например, работники "скорой" в Орле в разгар лета объявили "итальянскую забастовку", чтобы добиться повышения уровня зарплат. С несправедливостью столкнулись и медики больницы Троицка в Челябинской области. Там работники получили уведомление об отмене выплаты за выслугу лет. Но есть вопросы и к самим врачам. Так ли они добросовестно выполняют свою работу, зная, что не получат за неё достойное вознаграждение? Ведь на одном энтузиазме далеко не уедешь... В этой части особо встревожили сообщения о том, что, например, в Омске врачи отправили пострадавшую в аварии девушку умирать домой, а на Камчатке врачи не смогли нормально вылечить мужчине перелом руки...



И вот еще о здравоохранении, проблемной и волнующей сфере:

По инф. rosbalt.ru

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