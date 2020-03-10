В Ненецком автономном округе главу наркоконтроля нашли мертвым у себя дома

Следователи начали проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) Евгения Солоновича. Тело полицейского наши в его же доме, сообщается со ссылкой на управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО.

По информации Telegram-канала «Подъем», Солонович покончил с собой в Нарьян-Маре. Полицейский мог пойти на это из опасений, что на него даст показания владелец местного клуба «Адреналин». Его задержали за сбыт наркотиков. Уточняется, что Солонович имел с предпринимателем «нерабочие контакты».

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Polit.ru

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