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В Ненецком автономном округе главу наркоконтроля нашли мертвым у себя дома
|По инф. polit.ru
|10 Марта 2020 г.
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Следователи начали проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) Евгения Солоновича. Тело полицейского наши в его же доме, сообщается со ссылкой на управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО.
По информации Telegram-канала «Подъем», Солонович покончил с собой в Нарьян-Маре. Полицейский мог пойти на это из опасений, что на него даст показания владелец местного клуба «Адреналин». Его задержали за сбыт наркотиков. Уточняется, что Солонович имел с предпринимателем «нерабочие контакты».
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