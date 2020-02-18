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В Москве задержали педофила. Домогался школьницы прямо в троллейбусе!
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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В Москве задержали педофила, домогавшегося школьницы в общественном транспорте.

Извращенец напал на школьницу в московском троллейбусе

Инцидент произошел утром 15 февраля в троллейбусе маршрута № 15 на северо-востоке Москвы.

25-летний мужчина начал приставать к 14-летней девочке, трогать ее за интимные места и даже залез ей под куртку. Извращенца задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение по части 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Теперь его, скорее всего, отправят в СИЗО.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении СК РФ.

Увы, но подобные происшествия нет-нет, но происходят, ведь психически нездоровых людей не так уж и мало. Это доказывает случай в Сочи, где 59-летний мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку прямо в автобусе. Молчать об этом нельзя, благо, мы живем сейчас такое время, когда благодаря Интернету обо всех происшествиях узнают мгновенно.

По инф. rosbalt.ru

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