В Москве задержали педофила. Домогался школьницы прямо в троллейбусе!

В Москве задержали педофила, домогавшегося школьницы в общественном транспорте.

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Инцидент произошел утром 15 февраля в троллейбусе маршрута № 15 на северо-востоке Москвы.

25-летний мужчина начал приставать к 14-летней девочке, трогать ее за интимные места и даже залез ей под куртку. Извращенца задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение по части 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Теперь его, скорее всего, отправят в СИЗО.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении СК РФ.

Увы, но подобные происшествия нет-нет, но происходят, ведь психически нездоровых людей не так уж и мало. Это доказывает случай в Сочи, где 59-летний мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку прямо в автобусе. Молчать об этом нельзя, благо, мы живем сейчас такое время, когда благодаря Интернету обо всех происшествиях узнают мгновенно.

О других преступлениях педофилов можно почитать на нашем сайте по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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