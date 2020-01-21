Ужасно: в Сочи 10-летнюю девчушку изнасиловали прямо в автобусе!

В Адлерском районе Сочи произошло страшное преступление. В автобусе 59-летний мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Краснодарскому краю. (Мы живем в такое время, когда детей одних вообще из дома лучше не выпускать. Психически нездоровых людей, увы, по улицам городов ходит немало. И педофилом может оказаться любой прохожий... прим. МГ.)



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По данным портала «Кубань 24», в полицию обратились родители ребенка.

Известно, что ЧП произошло в Рождество. Мужчина ехал в автобусе и надругался над девочкой. После этого он скрылся с места преступления. Полицейские задержали подозреваемого. Ему уже предъявлено обвинение.

Другие подробности не сообщаются.

К сожалению, некоторые люди даже в почтенном возрасте порой срываются с катушек в омут низменных страстей. Сказать, что это возмутительно? Разумеется. Но важно понимать вот что: сами по себе возраст и статус - вовсе не гарантируют, что человек ведет жизнь праведника. Негодяи есть во всех поколениях - и в нашем с вами тоже, увы. Ещё на эту неприятную тему:

По инф. rosbalt.ru

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