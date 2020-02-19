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В Москве сотрудник банка украл у 98-летней пенсионерки больше 7 миллионов
По инф. "Российской газеты"   
19 Февраля 2020 г.
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У 98-летней пенсионерки из Москвы с банковского счета украли более 7 миллионов рублей.

В Москве сотрудник банка украл у 98-летней пенсионерки больше 7 миллионов

Выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник банка на 2-м Южнопортовом проезде, где женщина держала деньги. Клерк вошел в автоматизированную систему под своим логином и паролем и привязал счет потерпевшей к чужому профилю. Это позволило преступникам с мая по июнь прошлого года вывести 7 миллионов 190 тысяч рублей. На странные операции обратила внимание служба безопасности банка и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливаются участники преступления.

Да, пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но главное, что особо возмутительно, - ими оказываются сотрудники банков, то есть те люди, которым мы доверяем свои сбережения, вот и думай после этого, стоит ли деньги держать на счете. А что касается всяческих уловок мошенников, то, надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно рассказывайте о подобных историях своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

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