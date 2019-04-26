Ушла в мир иной звезда советского экрана Элина Быстрицкая

В Москве скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Артистка театра и кино умерла в возрасте 91 года. О кончине актрисы сообщили в Малом театре, в котором она служила с 1958 года.

Отмечается, что в последние годы Быстрицкая боролась с тяжелым заболеванием, сообщает телеканал «360».

Элина Быстрицкая родилась в 1928 года в Киеве, в семье военного врача. Она — выпускница актерского факультета Киевского института театрального искусства. В 1953—1956 годах — актриса Вильнюсского русского драматического театра, в 1956—1958 — Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. С 1958 года Быстрицкая присоединилась к труппе Малого театра в Москве.

С 1950 года артистка начала сниматься кино. Большую известность принесла ей роль Аксиньи в «Тихом Доне» (1957—1958). Актриса также известна по ролям в таких фильмах, как «В мирные дни», «Неоконченная повесть» и «Добровольцы».

Быстрицкая также была президентом благотворительного Фонда в поддержку искусства и науки.

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Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой состоится в понедельник, 29 апреля, в ее родном Малом театре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Быстрицкая прослужила в Малом театре почти 50 лет. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

По инф. rosbalt.ru

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