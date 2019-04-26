Мир кино прощается с Элиной Быстрицкой

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин подтвердил данные о кончине актрисы Элины Быстрицкой в Москве. Коллеги по театру и кино высказывают слова уважения этой замечательной женщине. Высказался и президент России.

Ранее сегодня стало известно о смерти Элины Быстрицкой в возрасте 91 года. Актриса прославилась ролям Аксиньи в «Тихом Доне», Лены Алексеенко — в фильме «В мирные дни», Елизаветы Максимовны — в «Неоконченной повести» и других.

По его Юрия Соломина, артистка скончалась на 92-м году жизни в московской больнице. Соломин уточнил, что в больницу Быстрицкую «привезли из дома, где лежала уже неделю».

Соломин также сообщил, что Быстрицкая давно болела и в этом сезоне почти не работала в театре. По мнению Соломина, передает агентство «Москва», артистка является театральным и кинематографическим символом.

Народная артистка СССР Вера Васильева прокомментировала кончину коллеги по цеху Элины Быстрицкой.

По ее словам, Быстрицкая, скончавшаяся на 92-м году жизни в Москве, была яркой личностью и актрисой. Васильева призналась ТАСС, что всегда любовалась ее красотой и профессионализмом. «Она была настоящей актрисой и любила свою профессию и зрителей», — отметила Васильева.

Актер и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин скорбит по скончавшейся коллеге по цеху Элине Быстрицкой.

По мнению народного артиста РСФСР, Быстрицкая сумела создать в театре и кино идеальный образ русской женщины.

«Я неоднократно говорил, что Элина Авраамовна — лучшая Аксинья всех времен и народов», — сказал Калягин РИА «Новости», отметив, что актриса была еще и необыкновенной красавице.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Элины Быстрицкой. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Бысрицкая была великой актрисой, человеком многогранного таланта и редкого обаяния, отметил Путин. Она с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны и выбрала делом своей жизни созидание и служение искусству. Быстрицкая стала настоящей легендой, подчеркнул президент РФ. Добрая память о ней сохранится навсегда.

По инф. rosbalt.ru

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