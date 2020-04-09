В Москве избили 81-летнего историка РАН. Где? В аптеке!

В московской аптеке мужчина избил 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова. Его госпитализировали.

Инцидент произошел несколько дней назад. Ученый отошел из очереди к другой кассе – он хотел проверить, есть ли там фармацевт. Когда Назаров попытался вернуться на свое место, подошедший мужчина отказался пускать его, а затем ударил.

Назаров упал на кафельный пол и потерял сознание. Сотрудница аптеки вызвала скорую помощь. Позже она рассказала, что Назаров «матерится и кричал на всю аптеку».

«Они очередь не поделили. Тот что старше [Назаров] все начал. Он матерился и кричал на всю аптеку. Второй мужчина, он тоже пенсионер, сначала терпел, а потом ударил его кулаком в нос. Бедный старик упал и головой ударился о стекло прилавка, − сообщила она.

Медики диагностировали у ученого черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Два дня он провел в реанимации нейрохирургического отделения. До сих пор Назаров остается в больнице.

Полиция уже нашла нападавшего – им оказался «владелец довольно крупной инвестиционно-строительной компании». У него взяли показания, СК начал проверку. Уголовное дело еще не возбудили, но этого уже потребовал глава СК Александр Бастрыкин.

Ученый написал заявление в полицию с просьбой защитить его от нападавшего.

Владислав Назаров занимается историей России периода Ивана Грозного и Смутного времени. Он написал более 100 научных статей в Большой российской энциклопедии и две главы в шеститомной «Всемирной истории».

Кто в этой истории прав, а кто виноват, понять сложно. Историк Назаров считает, что стал жертвой, но, возможно, он сам вел себя не очень правильно, но в любом случае, решать конфликты при помощи рукоприкладства - последнее дело, и хорошо еще, что все живы остались.

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Polit.ru

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