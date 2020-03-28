В Крыму дни четырех религиозных праздников будут выходными

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил дни четырех религиозных праздников выходными в 2020 году. Соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.

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За длинные выходные работники получат заработную плату в полном объеме.

Согласно документу, нерабочими праздничными днями объявлены 20 апреля из-за празднования Светлого Христова Воскресения, 25 мая — мусульманского праздника разговения Ораза-байрам, 8 июня — православного Дня Святой Троицы и 31 июля — для жертвоприношения Курбан-байрам.

Руководителю аппарата Совета министров Крыма и главам всех региональных ведомств поручено организовать дежурство работников в эти дни.

Справка

Производственный календарь Республики Крым отличается от общероссийского благодаря крупным национальным и религиозным праздникам, ежегодно отмечаемым согласно указам главы Крыма.

С 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, главные религиозные праздники — как православные, так и мусульманские — не только массово празднуются, но и официально объявляются выходными днями для всех крымчан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

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