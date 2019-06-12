В Кремле вручены государственные премии

В День России президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии, сообщает пресс-служба Кремля.

Премия за достижения в области науки и технологий 2018 года присуждена Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту, Ефиму Хазанову, Владимиру Порханову, Владимиру Паршину, Виталию Наумкину.

Награды за достижения в области литературы и искусства 2018 года удостоены Павел Басинский, Николай Луганский, Елена Шатковская.

Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена Родиону Щедрину.

Награждение прошло в Георгиевском зале Кремля.

По инф. rosbalt.ru

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