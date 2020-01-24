В Красноярском крае телевизор ночью погубил целую семью

В поселке Дубинино на юге Красноярского края в ночь на четверг, 23 января, произошел пожар в жилом доме, который унес жизнь семьи. Причиной стал телевизор... (Жуткий случай, от которого никто не застрахован... прим. МГ.)

Как сообщает управление МЧС по региону, пожар произошел в 03:37. В квартире муниципального дома загорелся телевизор. Вероятно, произошло замыкание электропроводки.

Пожар погубил целую семью — двоих взрослых и ребенка, тела которых были найдены при тушении пожара.

Площадь возгорания была небольшой и составила всего один квадратный метр. Люди задохнулись угарным газом во сне.

Точная причина ЧП и все обстоятельства устанавливаются. На месте работают следователи и 20 сотрудников МЧС.

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По инф. rosbalt.ru

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