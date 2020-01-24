ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Красноярском крае телевизор ночью погубил целую семью

По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

В поселке Дубинино на юге Красноярского края в ночь на четверг, 23 января, произошел пожар в жилом доме, который унес жизнь семьи. Причиной стал телевизор... (Жуткий случай, от которого никто не застрахован... прим. МГ.)

Как сообщает управление МЧС по региону, пожар произошел в 03:37. В квартире муниципального дома загорелся телевизор. Вероятно, произошло замыкание электропроводки.

Пожар погубил целую семью — двоих взрослых и ребенка, тела которых были найдены при тушении пожара.

Площадь возгорания была небольшой и составила всего один квадратный метр. Люди задохнулись угарным газом во сне.

Точная причина ЧП и все обстоятельства устанавливаются. На месте работают следователи и 20 сотрудников МЧС.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 