В Красноярском крае школьник оказался в коме после избиения и ошибок врачей

В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы. В результате сейчас ребенок в коме.

Как рассказала мать пострадавшего ребенка, двое подростков напали на него, когда мальчик возвращался домой с занятий в музыкальной школе. Сначала они потребовали у школьника телефон, а когда он отказался отдать гаджет — получил сильный удар по затылку. Одного из нападавших он запомнил, второй был в маске.

После удара ребенок прошел несколько шагов и потерял сознание. Прохожие, одна из которых оказалась врачом, привели ребенка в чувство, нашли в рюкзаке номер телефона матери и позвонили женщине.

В машине «скорой помощи» ребенка рвало, он жаловался на головную боль. В больнице мальчику диагностировали сотрясение мозга, но КТ или МРТ ему не сделали, сославшись на то, что в Минусинской межрайонной больнице аппарат КТ сломался.

Четыре дня мальчик провел в отделении травматологии: он ничего не ел и его мучила рвота. Еще через пару дней мать добилась проведения МРТ, но томография ничего не показала — и ребенка выписали, направив к невропатологу. Врач возмутилась, почему ребенка не осмотрел нейрохирург. «А нам в больнице сказали, что нет детского нейрохирурга», — рассказала мать мальчика. Невропатолог выписала уколы и таблетки.

Еще четыре дня мальчик принимал назначенные препараты, но затем начал задыхаться и упал в обморок. В «скорой» у него начались судороги. У больницы ребенок громко закричал: «Голова! Голова!». Его повезли на КТ. На томографии опять ничего не обнаружили и вызвали детского терапевта, решив, что у пациента инфекция. Анализы этот диагноз не подтвердили.

Мать через журналистов и депутатов связалась с властями в Красноярске. Ребенку сделали еще одну КТ, и она снова не показала никаких патологий. Санавиацией мальчика увезли в Красноярск, где сразу выявили кровоизлияние в мозг и отек. Сейчас ребенок находится в искусственной коме. На четверг, 27 февраля, ему назначили операцию на мозге.

Полиция возбудила дело о побоях, но виновных пока не нашла. В краевом Минздраве и в прокуратуре ведут проверку.

Ужасная история, которая говорит о многом сразу: и о том, что наши дети-внуки в любой момент могут оказаться в опасности, ведь агрессивных подростков сейчас пруд-пруди, и о том, что в здравоохранении все ой как не ладно, что врачи не могли сразу определить, насколько сильно у мальчика была травмирована голова. Страшно за внуков одним словом, и лучше, по возможности, всегда провожать их из школы, в школу, с секции, на секцию. Ведь лучше предупредить беду, чем потом руками разводить...

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По инф. rosbalt.ru

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