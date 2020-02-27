В Красноярском крае школьник оказался в коме после избиения и ошибок врачей

В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы. В результате сейчас ребенок в коме.
Как рассказала мать пострадавшего ребенка, двое подростков напали на него, когда мальчик возвращался домой с занятий в музыкальной школе. Сначала они потребовали у школьника телефон, а когда он отказался отдать гаджет — получил сильный удар по затылку. Одного из нападавших он запомнил, второй был в маске.
После удара ребенок прошел несколько шагов и потерял сознание. Прохожие, одна из которых оказалась врачом, привели ребенка в чувство, нашли в рюкзаке номер телефона матери и позвонили женщине.
В машине «скорой помощи» ребенка рвало, он жаловался на головную боль. В больнице мальчику диагностировали сотрясение мозга, но КТ или МРТ ему не сделали, сославшись на то, что в Минусинской межрайонной больнице аппарат КТ сломался.
Четыре дня мальчик провел в отделении травматологии: он ничего не ел и его мучила рвота. Еще через пару дней мать добилась проведения МРТ, но томография ничего не показала — и ребенка выписали, направив к невропатологу. Врач возмутилась, почему ребенка не осмотрел нейрохирург. «А нам в больнице сказали, что нет детского нейрохирурга», — рассказала мать мальчика. Невропатолог выписала уколы и таблетки.
Еще четыре дня мальчик принимал назначенные препараты, но затем начал задыхаться и упал в обморок. В «скорой» у него начались судороги. У больницы ребенок громко закричал: «Голова! Голова!». Его повезли на КТ. На томографии опять ничего не обнаружили и вызвали детского терапевта, решив, что у пациента инфекция. Анализы этот диагноз не подтвердили.
Мать через журналистов и депутатов связалась с властями в Красноярске. Ребенку сделали еще одну КТ, и она снова не показала никаких патологий. Санавиацией мальчика увезли в Красноярск, где сразу выявили кровоизлияние в мозг и отек. Сейчас ребенок находится в искусственной коме. На четверг, 27 февраля, ему назначили операцию на мозге.
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