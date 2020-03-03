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В Краснодаре дети после Масленицы попали в больницу с тяжелым отравлением

По инф. "Российской газеты"   
03 Марта 2020 г.
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Врачи госпитализировали 21 ребенка после Масленицы, которая прошла в Губернском микрорайоне Краснодара. Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Краснодаре дети после Масленицы попали в больницу с тяжелым отравлением

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами. После этого 22 человека плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех у них подозревают заболевание острой кишечной инфекцией.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. А ранее краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по этому происшествию.

Чтобы установить причины заболевания школьников, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Его результаты находятся на контроле прокуратуры края.

По предварительным данным управляющая компания Губернского микрорайона привлекла стороннюю организацию, которая готовила еду к празднику. Пока ее название не разглашается.

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