В Краснодаре дети после Масленицы попали в больницу с тяжелым отравлением

Врачи госпитализировали 21 ребенка после Масленицы, которая прошла в Губернском микрорайоне Краснодара. Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами. После этого 22 человека плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех у них подозревают заболевание острой кишечной инфекцией.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отравления детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. А ранее краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по этому происшествию.
Чтобы установить причины заболевания школьников, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Его результаты находятся на контроле прокуратуры края.
По предварительным данным управляющая компания Губернского микрорайона привлекла стороннюю организацию, которая готовила еду к празднику. Пока ее название не разглашается.
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