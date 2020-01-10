В Коми под суд пойдут члены «банды Пичугина»

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении лидеров и участников «банды Пичугина», на счету которого совершение многочисленных преступлений в республике и Архангельской области. Когда читаешь подробности о деятельности бандитов - холодок по коже: мы в какое время живем? снова в пресловутых "лихих 90-х"?!

В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 18 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержатся под стражей.

По данным следствия, в 1992—1994 годах «вор в законе» Юрий Пичугин создал преступную группу и набрал в нее ранее судимых, спортсменов, а также проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Бандиты отнимали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества. Также общую «кассу» пополняли заключенные тюрем и арестанты СИЗО. Кроме того, преступники регулярно совершали крупные хищения из продуктовых и промышленных магазинов, разбойные нападения, телефонные мошенничества и мошеннические действия с недвижимостью.

В ходе обысков были обнаружены оружейные схроны. У членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок.

Среди преступлений, совершенных участниками группы, было шесть убийств.

Деятельность банды пресекли в феврале 2017 года.

С тремя участниками были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, и им уже вынесены приговоры: 49-летнему Махачу Азизову назначено наказание в виде 7 лет тюрьмы и штрафа в размере 600 тысяч рублей; 41-летнему Октаю Эфендиеву назначено наказание в виде 11 лет тюрьмы со штрафом в размере 700 тысяч рублей; 51-летнему Игорю Пармону назначено наказание в виде 9 лет тюрьмы с ограничением свободы на 1 год и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Остальные 18 обвиняемых завершили ознакомление с материалами уголовного дела.

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По инф. rosbalt.ru

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