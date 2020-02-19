В каких странах больше всего пешком ходят?

Ученые выяснили, жители каких стран больше всего ходят пешком. Оказалось, что это жители востока — Гонконга, Китая, Японии, а также уроженцы Украины.

В ходе исследования они собрали данные с шагомеров от 717 тыс. 527 человек из 111 стран. Оказалось, что в среднем каждый делает в день 5 тыс. шагов, сообщает Nature. При этом Россия замкнула пятерку лидеров с показателем 5969 шагов.

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На первом месте — Гонконг, жители которого в среднем ежедневно совершают 6880 шагов. Далее следуют Китай (6189), Украина (6170) и Япония (6010).

В самых «автомобилизированных» государствах — США и Канада — люди ходят пешком достаточно много и совершают 4819 и 4774 шагов в день соответственно.

Самые низкие показатели — в Саудовской Аравии и Индонезии (3513 шагов в день).

По инф. rosbalt.ru

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