В Екатеринбурге люди вышли на защиту березовой рощи

В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.

Здесь уже начали строительство жилого комплекса, который возводит холдинг «Атомстройкомплекс». Владелец компании Валерий Ананьев игнорирует просьбы жителей и обращения городской администрации. Ранее мэр Екатеринбурга не раз критиковал действия бизнесмена, отмечая, что «Атомстройкомплекс» вводит людей в заблуждение.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в августе 2019 года отказал в удовлетворении иска жителей микрорайона Краснолесье, пытавшихся отменить результаты торгов по продаже лесопарка под жилую застройку. Судебное разбирательство затянулось на полтора года. Тем не менее, даже этого времени судье могло и не хватить, чтобы полностью ознакомиться с процессом земельного аукциона, в результате которого «Атомстройкомплекс» завладел участком, ранее принадлежавшим Уральскому государственному аграрному университету.

В компании Ананьева намерены вырубить более 20 га полувековых деревьев. Три гектара леса уже уничтожено. С мнением местных жителей Ананьев, которого они прозвали «уральским дровосеком», не считается. В связи с этим екатеринбуржцы и составили обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой спасти Березовую рощу. По мнению защитников лесопарка, все заявления главы российского правительства в поддержку простых людей демонстрируют, что премьер-министр «настроен отстаивать интересы народа, а не корпораций и олигархов».

Екатеринбуржцы сообщили Мишустину, что торги, в результате которых Ананьев завладел участками в Березовой роще, возможно, были проведены с нарушениями. Жители Краснолесья надеются, что и новый глава ДОМ.РФ Виталий Мутко обратит свое внимание на проблему.

В ноябре прошлого года экоактивисты встречались с представителями министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Комиссия министерства заключила, что парк является «местом произрастания краснокнижных видов и рекреационной зоной для жителей микрорайона Академический». В связи с этим Минприроды направило официальное обращение к главе Екатеринбурга с просьбой «оказать содействие в сохранении данного объекта». В министерстве предложили градоначальнику Александру Высокинскому придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ).

«Ученые Уральского отделения РАН с помощью экспертизы доказали, что Березовая роща — это полноценный лес с краснокнижными растениями. Региональное и федеральное министерства природных ресурсов также выступили за то, чтобы Березовую рощу наделить статусом Особо охраняемой природной территории. Глава города Екатеринбурга Александр Высокинский не раз просил прислушаться к мнению жителей, однако „Атомстройкомплекс“ это не останавливает», — обращаются к Мишустину жители Краснолесья.

Еще о проблемах экологии, актуальных по всей России — и о том, как люди поднимаются на защиту лесов, парков, рек — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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