В дагестанском ПФР прошли обыски по какому-то уголовному делу

В нескольких отделениях Пенсионного фонда Дагестана в Махачкале прошли следственные действия.

В ОПФР по Дагестану изданию «Черновик» сообщили, что следственные действия прошли в центральном офисе ОПФР, и еще в трех районных управлениях Махачкалы: Советском, Кировском и Ленинском.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного дела, но в ОПФР не уточнили его суть.

По инф. rosbalt.ru

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