ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В дагестанском ПФР прошли обыски по какому-то уголовному делу
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

В нескольких отделениях Пенсионного фонда Дагестана в Махачкале прошли следственные действия.

В дагестанском ПФР прошли обыски по какому-то уголовному делу

В ОПФР по Дагестану изданию «Черновик» сообщили, что следственные действия прошли в центральном офисе ОПФР, и еще в трех районных управлениях Махачкалы: Советском, Кировском и Ленинском.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного дела, но в ОПФР не уточнили его суть.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 