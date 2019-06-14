В честь 75-летия Победы президентом учреждена медаль

Президент РФ Владимир Путин постановил учредить медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов... постановляю... учредить юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», — уточняется в документе.

Памятную медаль получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие лица, внесшие вклад в победу.

По инф. rosbalt.ru

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