В Бурятии мальчонку серьезно искусали бездомные псы

В Улан-Удэ девятилетнего мальчика сильно покусали бродячие псы. (Эта новость заставляет сильно насторожиться, ведь в этом же регионе месяц назад собаки и вовсе растерзали младенца... прим. МГ.)

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Как сообщает следственное управление СК России по Бурятии, ЧП произошло, когда ребенок шел из дома в магазин.

Возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала свора бродячих собак. Ребенок выжил, но получил многочисленные травмы. Его спасла одна из жительниц дома — она услышала лай и крики, выбежала на улицу. Собак отогнали, соседи вызвали «скорую».

Возбуждено уголовное дело о халатности.

Что сказать по поводу всего этого? Во-первых, спасибо неравнодушной женщине, которая смогла отогнать бродячих псов. Если бы не она, то все могло бы быть куда трагичнее. А во-вторых, чиновникам Бурятии (да и не только) стоит серьезно задуматься о решении проблемы, ведь эта история доказывает, что бездомные собаки порой представляют настоящую опасность для жизни и детей, и взрослых.

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По инф. rosbalt.ru

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