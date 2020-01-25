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В Бурятии мальчонку серьезно искусали бездомные псы
По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2020 г.
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В Улан-Удэ девятилетнего мальчика сильно покусали бродячие псы. (Эта новость заставляет сильно насторожиться, ведь в этом же регионе месяц назад собаки и вовсе растерзали младенца... прим. МГ.)

© CC0 В Улан-Удэ девятилетнего мальчика покусали бродячие псы. Как сообщает следственное управление СК России по Бурятии, ЧП произошло, когда ребенок шел из дома в магазин. Возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала свора бродячих собак. Ребенок выжил, но получил многочисленные травмы. Его спасла одна из жительниц дома — она услышала лай и крики, выбежала на улицу. Собак отогнали, соседи вызвали «скорую». Возбуждено уголовное дело о халатности. Подписывайтесь на канал Росбалта в Яндекс.Дзен. × Обсудить ₽ Тирамин для щитовидной железы! Узнать больше cytamins.ru Не является лекарством Отель Экодом Адлер Узнать больше booking.com СМИ2

Как сообщает следственное управление СК России по Бурятии, ЧП произошло, когда ребенок шел из дома в магазин.

Возле одного из подъездов многоэтажного дома на него напала свора бродячих собак. Ребенок выжил, но получил многочисленные травмы. Его спасла одна из жительниц дома — она услышала лай и крики, выбежала на улицу. Собак отогнали, соседи вызвали «скорую».

Возбуждено уголовное дело о халатности.

Что сказать по поводу всего этого? Во-первых, спасибо неравнодушной женщине, которая смогла отогнать бродячих псов. Если бы не она, то все могло бы быть куда трагичнее. А во-вторых, чиновникам Бурятии (да и не только) стоит серьезно задуматься о решении проблемы, ведь эта история доказывает, что бездомные собаки порой представляют настоящую опасность для жизни и детей, и взрослых.

По инф. rosbalt.ru

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