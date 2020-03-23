В Абхазии президентом выбрали лидера оппозиции Аслана Бжанию

На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.

Как сообщает ЦИК Абхазии, за лидера оппозиции отдали голоса 56,5% избирателей. Заместитель главы правительства, министр экономики Адгур Ардзинба получил 35,42% голосов, а экс-глава МВД Леонид Дзапшба — 2,22%. Явка на повторных выборах составила 58,85%. Ардзинба еще накануне вечером поздравил Бжанию с победой.

Главе республики Раулю Хаджимбе, сместившему в свое время Александра Анкваба и весьма сомнительно выигравшему второе президентство в прошлом году, революционный напор обернулся бумерангом: оппозиция сумела добиться признания Верховным судом этой «победы» недействительной и новых выборов. Хаджимба, ушедший в отставку под давлением улицы, участвовать в них не будет.

Центризбирком регистрировал три тандема кандидатов в президенты и вице-президенты против десяти в прошлом году. Это Адгур Ардзинба и Арда Ашуба; Аслан Бжания и Бадра Гунба; Леонид Дзапшба и Виктор Хашба. Фаворитом предвыборной гонки виделся именно Бжания — лидер Блока оппозиционных сил, генерал-майор, бывший шеф Службы государственной безопасности Абхазии.

Что касается Ардзинбы, ему 38 лет — самый молодой из кандидатов; при Хаджимбе был министром экономики. Считается довольно перспективным политиком, но ассоциируется с кланом последнего президента, а также является родственником первого главы Абхазии, ныне покойного Владислава Ардзинбы, помогавшего Хаджимбе в его карьере.

И, наконец, Леонид Дзапшба, дважды занимавший пост министра внутренних дел, но, судя по вопиющей криминогенной обстановке в «Стране души», успехов на этой ниве не достигший.

Собственно, в контексте электоральных предпочтений в Абхазии главную роль играет мощь того или иного клана, а относительное спокойствие зависит от того, насколько эти кланы сумеют согласовывать свои интересы. Более других соответствующим «искусством» владеет Бжания. Кроме того, он единственный из кандидатов, представивший более или менее внятную предвыборную программу. Ее главные тезисы: борьба с коррупцией, реформирование госаппарата, правоохранительных органов, судебной системы, создание благоприятной среды для бизнеса.

«Наша самая большая проблема, — признавал ранее кандидат в президенты, — воровство и коррупция. … Мы должны ментально поменяться, … жить по законам». С этим трудно не согласиться. Вопрос, однако, в том, что, во-первых, менталитет народа быстро не меняется даже при самом грамотном управленческом аппарате, эффективность которого априори видится невозможной в условиях устоявшейся практики криминально-кланового правления.

Во-вторых, и это крайне существенно, отколовшаяся от Грузии Абхазия признана только Россией, которая ее содержит, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Сирией. Соответственно, в систему, условно говоря, международных координат она не вписывается, что делает невозможным цивилизованное экономическое, правовое, инвестиционное и прочее развитие республики.

Здесь стоит заметить одну отличительную черту Бжания — он не боится обвинений в «прогрузинской ориентации», и к «фактору Тбилиси» подходит трезво. В интервью абхазскому телевидению политик выступил за диалог с Грузией, процитировав почитаемого в Абхазии Владислава Ардзинбу: «Я верю в то, что Грузия и Абхазия будут нормально развиваться, и наступит момент, когда мы сможем протянуть руки друг другу. … Я никогда не видел в грузинском народе образа врага. Я всегда готов к встрече (с руководством Грузии)».

Как пояснял фаворит предвыборной гонки, невозможно игнорировать то, что между Грузией и Абхазией есть энергетические контакты (совместно используемая ИнгуриГЭС); что из Абхазии в Грузию ежегодно продают 9 тысяч тонн орехов, в то время как в Россию — всего одну тысячу, и «государство с этого ничего не имеет». Кроме того, только овощей поступает из Грузии на сто миллионов рублей, а население Абхазии ездит на лечение в Сакартвело.

«Я не порицаю тех, кто там лечится», — сказал Бжания, высказавшись при этом против увязывания оказания медицинских услуг с вопросом получения грузинского гражданства. Политик также категорически против обсуждения вопроса «независимости и территориальной целостности Абхазии — он решен раз и навсегда». В то же время Бжания выступает за прямое сотрудничество абхазских и грузинских силовиков для борьбы с трансграничной преступностью.

По инф. rosbalt.ru

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