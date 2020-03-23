В Абхазии президентом выбрали лидера оппозиции Аслана Бжанию

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
На президентских выборах в Абхазии победу одержал56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Как сообщает ЦИК Абхазии, за лидера оппозиции отдали голоса 56,5% избирателей. Заместитель главы правительства, министр экономики Адгур Ардзинба получил 35,42% голосов, а экс-глава МВД Леонид Дзапшба — 2,22%. Явка на повторных выборах составила 58,85%. Ардзинба еще накануне вечером поздравил Бжанию с победой.
Главе республики Раулю Хаджимбе, сместившему в свое время Александра Анкваба и весьма сомнительно выигравшему второе президентство в прошлом году, революционный напор обернулся бумерангом: оппозиция сумела добиться признания Верховным судом этой «победы» недействительной и новых выборов. Хаджимба, ушедший в отставку под давлением улицы, участвовать в них не будет.
Центризбирком регистрировал три тандема кандидатов в президенты и вице-президенты против десяти в прошлом году. Это Адгур Ардзинба и Арда Ашуба; Аслан Бжания и Бадра Гунба; Леонид Дзапшба и Виктор Хашба. Фаворитом предвыборной гонки виделся именно Бжания — лидер Блока оппозиционных сил, генерал-майор, бывший шеф Службы государственной безопасности Абхазии.
Что касается Ардзинбы, ему 38 лет — самый молодой из кандидатов; при Хаджимбе был министром экономики. Считается довольно перспективным политиком, но ассоциируется с кланом последнего президента, а также является родственником первого главы Абхазии, ныне покойного Владислава Ардзинбы, помогавшего Хаджимбе в его карьере.
И, наконец, Леонид Дзапшба, дважды занимавший пост министра внутренних дел, но, судя по вопиющей криминогенной обстановке в «Стране души», успехов на этой ниве не достигший.
Собственно, в контексте электоральных предпочтений в Абхазии главную роль играет мощь того или иного клана, а относительное спокойствие зависит от того, насколько эти кланы сумеют согласовывать свои интересы. Более других соответствующим «искусством» владеет Бжания. Кроме того, он единственный из кандидатов, представивший более или менее внятную предвыборную программу. Ее главные тезисы: борьба с коррупцией, реформирование госаппарата, правоохранительных органов, судебной системы, создание благоприятной среды для бизнеса.
«Наша самая большая проблема, — признавал ранее кандидат в президенты, — воровство и коррупция. … Мы должны ментально поменяться, … жить по законам». С этим трудно не согласиться. Вопрос, однако, в том, что, во-первых, менталитет народа быстро не меняется даже при самом грамотном управленческом аппарате, эффективность которого априори видится невозможной в условиях устоявшейся практики криминально-кланового правления.
Во-вторых, и это крайне существенно, отколовшаяся от Грузии Абхазия признана только Россией, которая ее содержит, Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Сирией. Соответственно, в систему, условно говоря, международных координат она не вписывается, что делает невозможным цивилизованное экономическое, правовое, инвестиционное и прочее развитие республики.
Здесь стоит заметить одну отличительную черту Бжания — он не боится обвинений в «прогрузинской ориентации», и к «фактору Тбилиси» подходит трезво. В интервью абхазскому телевидению политик выступил за диалог с Грузией, процитировав почитаемого в Абхазии Владислава Ардзинбу: «Я верю в то, что Грузия и Абхазия будут нормально развиваться, и наступит момент, когда мы сможем протянуть руки друг другу. … Я никогда не видел в грузинском народе образа врага. Я всегда готов к встрече (с руководством Грузии)».
Как пояснял фаворит предвыборной гонки, невозможно игнорировать то, что между Грузией и Абхазией есть энергетические контакты (совместно используемая ИнгуриГЭС); что из Абхазии в Грузию ежегодно продают 9 тысяч тонн орехов, в то время как в Россию — всего одну тысячу, и «государство с этого ничего не имеет». Кроме того, только овощей поступает из Грузии на сто миллионов рублей, а население Абхазии ездит на лечение в Сакартвело.
«Я не порицаю тех, кто там лечится», — сказал Бжания, высказавшись при этом против увязывания оказания медицинских услуг с вопросом получения грузинского гражданства. Политик также категорически против обсуждения вопроса «независимости и территориальной целостности Абхазии — он решен раз и навсегда». В то же время Бжания выступает за прямое сотрудничество абхазских и грузинских силовиков для борьбы с трансграничной преступностью.
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
Команда «Молодежки ОНФ» заканчивает разъяснительную работу с населением по поправкам в Конституцию и включается в работу штабов по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.
Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.
Мария Юркова – поэт и блогер – живой пример современного тренда перехода из сетературы в литературу «традиционную». Она рассказала о том, как ютьюб может помочь вернуть ребёнка к книге, и о том, почему важно всегда оставаться на связи с читателями.
В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.
Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше. (А ваши дети-внуки любят полакомиться роллами? Расскажите им о потенциальной опасности, пусть кушают только в проверенных местах. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.