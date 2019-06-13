Уже выпускникам-2021 "светят" цифровые дипломы

Министерство образования и науки РФ сообщила, что к 2021 году в стране планируется наладить выдачу электронных дипломов о высшем образовании.

C 2019 года эта опция появится в пяти университетах (правда, в министерстве не уточнили, где именно), а к 2020 году эксперимент охватит 15 вузов.

Цифровизация дипломов — это часть программы по созданию электронных портфолио студентов, которые будут содержать информацию о достижениях молодых людей, включая практику, курсы повышения квалификации и спортивные успехи.

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По инф. rosbalt.ru

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