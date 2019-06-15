ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ужасно: разлив нефти в якутской тайге. Взгляд с высоты птичьего полета

По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Якутии с квадрокоптера засняли последствия крупнейшего разлива нефти из подземного нефтепровода компании «Восточная Сибирь».

В Якутии с квадрокоптера засняли последствия крупнейшего разлива нефти из подземного нефтепровода компании «Восточная Сибирь».

На записи видно, что масштабы разлива исчисляются десятками метров. Пока общая площадь официально не определена.

Как сообщалось, утечка из подземного трубопровода АО «Иреляхское» (принадлежит ООО НГДУ «Восточная Сибирь») была выявлена 7 июня в 8 км от города города Мирный. Нефтепродукты стали проступать на поверхность земли, но не сплошным пятном, а участками.

Объявлен режим ЧС локального масштаба. В рамках ликвидации последствий аварии на месте выставлены боновые заграждения.

Добыча нефти на Иреляхском нефтегазоконденсатном месторождении приостановлена. Добывающую компанию обязали устранить последствия разлива в кратчайшие сроки. Место прорыва трубопровода и поврежденный участок отсечен.

  • Как страдает природа? Еще новости экологиипо ссылке.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 