Ужасно: разлив нефти в якутской тайге. Взгляд с высоты птичьего полета

В Якутии с квадрокоптера засняли последствия крупнейшего разлива нефти из подземного нефтепровода компании «Восточная Сибирь».

На записи видно, что масштабы разлива исчисляются десятками метров. Пока общая площадь официально не определена.

Как сообщалось, утечка из подземного трубопровода АО «Иреляхское» (принадлежит ООО НГДУ «Восточная Сибирь») была выявлена 7 июня в 8 км от города города Мирный. Нефтепродукты стали проступать на поверхность земли, но не сплошным пятном, а участками.

Объявлен режим ЧС локального масштаба. В рамках ликвидации последствий аварии на месте выставлены боновые заграждения.

Добыча нефти на Иреляхском нефтегазоконденсатном месторождении приостановлена. Добывающую компанию обязали устранить последствия разлива в кратчайшие сроки. Место прорыва трубопровода и поврежденный участок отсечен.

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