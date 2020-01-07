Ужасно: малыши погибли во время игры в прятки и сна на балконе

Маленькие дети во время праздников (да в общем-то и не только) оказываются одними из самых уязвимых членов общества. И это подтверждают две новые истории, разыгравшиеся в Ульяновской области и Хабаровском крае. В первом случае ребенок погиб во время игры в прятки, а во втором - младенец просто замерз на балконе, потому что о нем забыли. (В обоих случаях речь идет о родительской халатности и безответственности. Когда уже родители поймут, что малышей нельзя оставлять без внимания ни на минуту? А забыть младенца на балконе - это вообще уму непостижимо. - прим. МГ.)

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В Ульяновске трагедия произошла 5 января. В квартире одного из домов на Отрадной улице родители играли с трехлетним сыном в прятки. Мальчик ушел в детскую и спустя полчаса родители забеспокоились и начали его искать всерьез. Оказалось, что ребенок спрятался в кровати-трансформере, но мебель схлопнулась и мальчик задохнулся.

Семья была благополучной. Прокуратура проводит проверку.

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В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края погиб оставленный родителями на балконе семимесячный ребенок. В Минздраве региона подтвердили факт смерти младенца.

Как передают «Вести», накануне 40-летняя мать уложила младенца спать в коляске на балконе и забыла про ребенка. Когда спустя пять часов женщина бросилась на балкон, мальчик был уже мертв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Невнимательность, а порой и жестокость по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. И чаще всего она встречается там, где люди имеют нездоровую психику. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества. И оттуда эти дети, наверняка, выйдут (и уже выходят) подобные своим «воспитателям», «жизненным наставникам», если не хуже. Но бывают и просто несчастные случаи, которые происходят из-за нашей с вами оплошности, ведь мы думаем, что ничего плохого случиться не может, а на самом деле может, стоит только начать относиться к детям спустя рукава. Но все-таки хочется надеяться, что эта тенденция будет переломлена, и малыши не будут умирать из-за нас.

А вот и заголовки об этом:

По инф. rosbalt.ru

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