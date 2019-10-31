Ужасный скандал в Японии: министр попался на подкупе избирателей!

...Хотя, казалось бы, чего он такого сделал? В России, например, на такие мелочи вообще не обращают внимания! Всем знакома практика "подвозов избирателей", раздача "продовольственной помощи", а то и просто денег (где 500 рублей, а где и тысяча) в связи с выборами. Но вот в экзотической и странной Японии подал в отставку глава Минюста Кацуюки Каваи. Его и его жену, депутата верхней палаты парламента, заподозрили в нарушениях избирательного законодательства.

Как передает ТАСС, японские СМИ сообщили о нецелевом расходовании средств во время избирательных кампаний министра и его супруги. По информации журналистов, они завышали выплаты персоналу и вели мелкий подкуп избирателей.

Каваи заявил, что проведет «всестороннее внутреннее расследование», но не стал отказываться от мандата депутата нижней палаты парламента.

Ранее из-за аналогичных обвинений оставил свой пост министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

...Странный и непривычный это образ жизни - демократия. Если не липовая и не "управляемая", а по-взрослому. Еще, например, в странах Запада (и либеральных странах Востока, вроде Японии или Южной Кореи) - принято бороться с коррупцией, невзирая на лица:

По инф. rosbalt.ru

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