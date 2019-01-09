Ужасная резня в Китае. Мужчина напал на школьников

В одной из начальных школ Пекина неизвестный мужчина напал на учеников и успел ранить многих из них, сообщает агентство «Синьхуа».

Пострадали не менее 20 детей, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом жизни пострадавших ничто не угрожает, все они госпитализированы.

Мужчина проник в здание начальной школы в 11:17 по местному времени (06:17 мск). Его задержали на месте нападения, мотивы выясняются.

По инф. rosbalt.ru

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