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Ужасная резня в Китае. Мужчина напал на школьников
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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В одной из начальных школ Пекина неизвестный мужчина напал на учеников и успел ранить многих из них, сообщает агентство «Синьхуа».

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Пострадали не менее 20 детей, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. При этом жизни пострадавших ничто не угрожает, все они госпитализированы.

Мужчина проник в здание начальной школы в 11:17 по местному времени (06:17 мск). Его задержали на месте нападения, мотивы выясняются.

По инф. rosbalt.ru

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