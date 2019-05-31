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Ушла, оскандалившись: "училка", заклеившая рты ученикам скотчем, уволилась в тот же день

По инф. rosbalt.ru   
31 Мая 2019 г.
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В Калмыкии учителя этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты уличили в непедагогичных методах поддержания дисциплины в классе.

Непедагогично: учительница, заклеившая рты ученикам скотчем, уволилась в тот же день

По данным прокуратуры, учительница гимназии 20 мая во время урока заклеила скотчем рты трем четвероклассникам. При этом женщина все отрицала, но тем не менее в тот же день была уволена «по собственному желанию».

Прокурор инициировал дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ о нарушении права на образование в отношении администрации гимназии. Санкция грозит штрафом в 50-100 тыс. рублей. Полицию также обязали провести проверку в отношении учительницы.

  • Сообщения о случаях школьной жестокости появляются в СМИ с завидной регулярностью, увы. В мае инцидент произошёл в одной из школ Южно-Сахалинска. Там учительница при всем классе унизила шестиклассницу из-за невыученной песни. В Красноярске учительница английского языка и вовсе ударила двух восьмиклассниц во время урока. Одна школьница получила сотрясение мозга, а вторая — синяк под глазом.

Школьных учителей, которые позволяют себе такие выходки, конечно, нужно ставить на место. В конце концов, есть такое понятие, как "этика учителя", и педагоги должны её придерживаться. Понятно, что учитель тоже человек, но свои проблемы он должен оставлять за дверями класса, так ведь? Низкие зарплаты, большая загруженность эти претензии нужно направлять руководству, но ни в коем случае не срывать агрессию на детях. Хорошо, что есть интернет и о таких случаях становится известно незамедлительно...

По инф. rosbalt.ru

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