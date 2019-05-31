Ушла, оскандалившись: "училка", заклеившая рты ученикам скотчем, уволилась в тот же день

В Калмыкии учителя этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты уличили в непедагогичных методах поддержания дисциплины в классе.

По данным прокуратуры, учительница гимназии 20 мая во время урока заклеила скотчем рты трем четвероклассникам. При этом женщина все отрицала, но тем не менее в тот же день была уволена «по собственному желанию».

Прокурор инициировал дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ о нарушении права на образование в отношении администрации гимназии. Санкция грозит штрафом в 50-100 тыс. рублей. Полицию также обязали провести проверку в отношении учительницы.

Сообщения о случаях школьной жестокости появляются в СМИ с завидной регулярностью, увы. В мае инцидент произошёл в одной из школ Южно-Сахалинска. Там учительница при всем классе унизила шестиклассницу из-за невыученной песни. В Красноярске учительница английского языка и вовсе ударила двух восьмиклассниц во время урока. Одна школьница получила сотрясение мозга, а вторая — синяк под глазом.

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Школьных учителей, которые позволяют себе такие выходки, конечно, нужно ставить на место. В конце концов, есть такое понятие, как "этика учителя", и педагоги должны её придерживаться. Понятно, что учитель тоже человек, но свои проблемы он должен оставлять за дверями класса, так ведь? Низкие зарплаты, большая загруженность — эти претензии нужно направлять руководству, но ни в коем случае не срывать агрессию на детях. Хорошо, что есть интернет и о таких случаях становится известно незамедлительно...

По инф. rosbalt.ru

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