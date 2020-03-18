Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Вдова Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Источник в Звездном городке сообщил, что около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт. Ей провели операцию по удалению тромба. Место и дата похорон не определены.

Валентина Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Она окончила медицинское училище, работала лаборантом-биохимиком в лаборатории ЦУПа в Звездном городке.

В 22 года в Оренбурге Валентина вышла замуж за летчика Юрия Гагарина

У Гагариных родились две дочери: Елена и Галина. 12 апреля 1961 года её муж первым в мире полетел в космос и стал знаменитым на весь мир. Слава коснулась и его семьи, их часто фотографировали, показывали по телевидению, брали интервью, у них в гостях бывали разные знаменитые люди тех лет: политики, космонавты, артисты, певцы. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб. Больше она замуж не выходила и вела довольно уединенный образ жизни.

За два дня до легендарного полета Юрий Алексеевич написал Валентине Ивановне письмо. Многие исследователи космоса называют его «духовным завещанием Гагарина». «Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать»,– писал Гагарин семье.

Дочери Гагарина стали, как он и мечтал, достойными и уважаемыми в обществе людьми. Старшая, Елена окончила истфак МГУ, получила квалификацию искусствоведа. Занимает должность генерального директора музея «Московский Кремль». Младшая Галина училась Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где возглавляет кафедру экономики. Защитила докторскую диссертацию, стала профессором. У Елены Гагариной есть дочь Екатерина Караваева. Сын Галины назван Юрием – в честь деда. Внуки первого космонавта Земли учились в МГУ.

По инф. rosbalt.ru

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