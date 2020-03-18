ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Вдова Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Источник в Звездном городке сообщил, что около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт. Ей провели операцию по удалению тромба. Место и дата похорон не определены.

Валентина Гагарина (в девичестве Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Она окончила медицинское училище, работала лаборантом-биохимиком в лаборатории ЦУПа в Звездном городке.

Умерла вдова Юрия Гагарина

  • В 22 года в Оренбурге Валентина вышла замуж за летчика Юрия Гагарина
У Гагариных родились две дочери: Елена и Галина. 12 апреля 1961 года её муж первым в мире полетел в космос и стал знаменитым на весь мир. Слава коснулась и его семьи, их часто фотографировали, показывали по телевидению, брали интервью, у них в гостях бывали разные знаменитые люди тех лет: политики, космонавты, артисты, певцы. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб. Больше она замуж не выходила и вела довольно уединенный образ жизни.
  • За два дня до легендарного полета Юрий Алексеевич написал Валентине Ивановне письмо. Многие исследователи космоса называют его «духовным завещанием Гагарина». «Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать»,– писал Гагарин семье.
  • Дочери Гагарина стали, как он и мечтал, достойными и уважаемыми в обществе людьми. Старшая, Елена окончила истфак МГУ, получила квалификацию искусствоведа. Занимает должность генерального директора музея «Московский Кремль». Младшая Галина училась Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, где возглавляет кафедру экономики. Защитила докторскую диссертацию, стала профессором. У Елены Гагариной есть дочь Екатерина Караваева. Сын Галины назван Юрием – в честь деда. Внуки первого космонавта Земли учились в МГУ.

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 