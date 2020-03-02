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Ушла из жизни «душа мордовской песни» Мария Антонова

По инф. "Российской газеты"   
02 Марта 2020 г.
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В Саранске на 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР и Мордовии Мария Антонова. Прощание с самой известной певицей республики состоится во вторник в Государственном Русском драматическом театре.

Ушла из жизни «душа мордовской песни» Мария Антонова

Песни в исполнении Марии Антоновой по праву стали визитной карточкой Мордовии. В 1957 году выступление молодой певицы на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве произвело настоящий фурор: она была удостоена звания лауреата и двух золотых медалей. С тех пор прозвучавшая на форуме песня "Умарина" (в переводе с мордовского "яблоня") стала неофициальным гимном республики Мордовия.

Прощание с певицей состоится 3 марта. Гражданская панихида пройдет в здании драмтеатра с девяти до одиннадцати часов. Затем в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова начнется церемония отпевания.

В социальных сетях многочисленные поклонники творчества Марии Антоновой скорбят о ней.

"Мария Антонова - душа мордовской песни, яркая, неповторимая, истинная дочь своего народа, навсегда останется в наших сердцах", - написала в Фейсбуке народная артистка Мордовии Людмила Ганина.

Справка:

Мария Антонова родилась в селе Левжа Рузаевского района МАССР 24 августа 1926 года. В 1945 году окончила Мордовскую студию при Саратовской консерватории. Карьеру начинала артисткой хора музыкального театра республики, а в 1948 году стала солисткой ансамбля песни и танца "Умарина". C 1955 по 1993 год - солистка Мордовской филармонии. В 1969 году ей было присвоено звание народной артистки МАССР, а в 1980-м - народной артистки РСФСР. Почетный гражданин Республики Мордовия.

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