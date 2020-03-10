Ушел из жизни звезда фильмов Бергмана Макс фон Сюдов

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
В Италии в связи с распространением коронавируса вводятся ограничения на передвижение граждан по всей территории страны. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Джузеппе Конте. До сих пор ограничение на передвижения касалось области Ломбардия и некоторых северных провинций.
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские маски.
В понедельник, 9 марта, на нефтяном рынке было отмечено рекордное падение цен — крупнейшее с 1991 года. Оно вызвано разногласиями среди стран — экспортеров нефти в ОПЕК+. Россия отказалась поддержать сделку о новом сокращении добычи. В результате российская валюта просела до 75 рублей за доллар США и 85 за евро. В связи с этим Центробанк на месяц отказался от закупок валюты.
Как мы помним, Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном практически никак не комментировала происходящее – за неё это делали адвокаты. Но на концерте «Ирония весны» юмористка буквально «отыгралась» за все обиды и разочарования.
В своевременном ремонте и техобслуживании нуждается каждый автомобиль, даже самый надежный, и поэтому вопрос об автозапчастях время от времени встает перед любым владельцем транспортного средства. Рынок запчастей сейчас насыщен товарами различного качества от широкого перечня производителей. Запасные элементы могут быть новыми или бывшими в употреблении.
Женщина пахнет по-разному в состоянии сексуального возбуждения и в спокойном состоянии. Это могут распознать мужчины, пришли к выводу ученые из британского Университета Кента и Университета Пенсильвании, пишет BBC.
Известная эстрадная исполнительница Надежда Бабкина рассказала об измене своего супруга Владимира Заседателева, которая произошла более сорока лет назад. Отмечается, что до этого певица никому не раскрывала детали произошедшего.
Жители небольшого итальянского городка Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья стали свидетелями "чуда". Из их водопроводных кранов вместо воды неожиданно, полилось красное игристое вино Lambrusco.
В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, находку она сделала во время прогулки с собакой.
54-летняя британская актриса Элизабет Херли нередко выкладывает в соцсетях довольно откровенные фотографии. Звезда гордится своей фигурой, а особенно – грудью, поэтому любит наряды с глубоким декольте.
Еще три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Больных выявили в Московской, Калининградской и Белогородской областях, уточняет штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Певица Валерия, судя по всему, решила всерьёз заняться общественной работой, используя все доступные ей ресурсы. Сначала стало известно, что артистка готова создать партию в поддержку женщин, а теперь ей пришла мысль сделать собственную передачу на Ютубе.
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