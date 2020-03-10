Ушел из жизни звезда фильмов Бергмана Макс фон Сюдов

Жизнь шведского актера Макса фон Сюдова оборвалась в 90 лет. Об этом изданию Paris Match сообщила его супруга Катрин фон Сюдов.

Звезда фильмов Ингмара Бергмана скончался в своем доме во Франции 8 марта, причина смерти пока не называется.

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — заявила мадам фон Сюдов.

Шахматы со смертью ("Седьмая печать" реж. Ингмар Бергман)

Актер получил особую известность после фильмов «Изгоняющий дьявола», «Особое мнение» и «Остров проклятых». Он является двухкратным номинантом премии «Оскар», а также «Золотой глобус» и «Эмми».

По инф. rosbalt.ru

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