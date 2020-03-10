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Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
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Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
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"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Ушел из жизни звезда фильмов Бергмана Макс фон Сюдов
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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Жизнь шведского актера Макса фон Сюдова оборвалась в 90 лет. Об этом изданию Paris Match сообщила его супруга Катрин фон Сюдов.

Во Франции скончался легендарный актер Макс фон Сюдов

Звезда фильмов Ингмара Бергмана скончался в своем доме во Франции 8 марта, причина смерти пока не называется.

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — заявила мадам фон Сюдов.

  • Шахматы со смертью ("Седьмая печать" реж. Ингмар Бергман)

Актер получил особую известность после фильмов «Изгоняющий дьявола», «Особое мнение» и «Остров проклятых». Он является двухкратным номинантом премии «Оскар», а также «Золотой глобус» и «Эмми».

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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