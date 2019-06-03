Скончался заслуженный артист Геннадий Матвеев

Ушел из жизни заслуженный артист России Геннадий Матвеев. О кончине актера сообщили в Союзе кинематографистов России.

Мужчина скончался 1 июня на 74-м году жизни. Актера, известного, среди прочего по передаче «Спокойной ночи, малыши», похоронят 4 июня на Ваганьковском кладбище.

Геннадий Матвеев — выпускник Щукинского театрального училища, служил в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театре «Вернисаж», театре «Современная опера» и в Центре им. Вс. Мейерхольда.

В 80-е годы играл сказочных героев в детской передаче «Спокойной ночи, малыши». Снялся в фильмах «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта», «Последний мент» и других.

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