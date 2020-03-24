Ушел из жизни автор образов Астерикса и Обеликса

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)
Российским госслужащим предлагают запретить проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. Законопроект, устанавливающий дополнительные требования к служебному поведению чиновников Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
Сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) Крыма и Севастополя будут получать ежемесячную надбавку за особые условия службы. Такая норма содержится в постановлении кабмина, вступающем в силу 24 марта.
От президента РФ Владимира Путина и правительства РФ требуют отправить врачей не в Италию, а в российские регионы. Петиция, собравшая уже почти 900 подписей граждан, размещена на сайте change.org. Отметим, что в Италию отправлено уже 14 самолетов с военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Сейчас такое время, что человек учится не только один раз после школы в институте или среднем специальном учебном заведении. Реалии диктуют совершенствовать свои профессиональные знания и навыки в течение всей жизни. Для этого есть много возможностей. И у тех, кто хочет повысить свою профподготовку, и у тех, кто желает получить другое дополнительное образование, не связанное со своей привычной сферой деятельности. Услугу, подходящую и для совершенствующих себя специалистов, и для открывающих в себе новые возможности, можно найти, к примеру, в институтах повышения квалификации. В числе предложений здесь может быть дистанционное обучение педагогическое или иной направленности.
Специальные офисные шкафы используются для хранения документов, в них же можно при необходимости расположить профессиональную библиотеку. Размещенная на полках документация всегда останется в целости и сохранности, а необходимые папки будут под рукой. Сегодня купить такой шкаф можно очень просто, достаточно предварительно определиться, какие документы в нём предстоит хранить, а также понять, в каком помещении ему предстоит стоять. Размеры полок зависят от формата и количества бумаг.
Власти в России вводят все новые формы ограничений в связи с распространением коронавируса. Еще месяц назад они показались бы фантастическими, — тогда казалось, что «до этого не дойдет». Но теперь встает другой вопрос: насколько далеко все может зайти.
Новое исследование ученых Коннектикутского университета в США доказало, что при столкновении гигантского астероида с Землей произошли не только климатические изменения, но и выброс сажи в результате пожаров, из-за которого планета на длительное время погрузилась во мрак.
Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 года рождения, которые планировали вооруженное нападение на техникум, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Covidiot — этот неологизм теперь используется для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса, а также игнорируют рекомендации, касающиеся общественного здоровья или безопасности. Новое слово появилось на сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить их от коронавируса. Как разъяснили в столичном оперштабе, кроме пожилых москвичей оставаться дома должны люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт. Такой же список действует и в Подмосковье. (Справедливо заметим, что это касается жителей и других регионов, где отмечены случаи заражения коронавирусом. - прим. МГ.)
Ажиотажный рост спроса вкупе с ослаблением рубля может привести к росту цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (на них цены регулируются правительством). Импортные лекарства превалируют в российских аптеках. По данным DSM Group за январь 2020 года, доля импортных препаратов составила более 68%.
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