Ушел из жизни автор образов Астерикса и Обеликса

Сейчас такое время, что человек учится не только один раз после школы в институте или среднем специальном учебном заведении. Реалии диктуют совершенствовать свои профессиональные знания и навыки в течение всей жизни. Для этого есть много возможностей. И у тех, кто хочет повысить свою профподготовку, и у тех, кто желает получить другое дополнительное образование, не связанное со своей привычной сферой деятельности. Услугу, подходящую и для совершенствующих себя специалистов, и для открывающих в себе новые возможности, можно найти, к примеру, в институтах повышения квалификации. В числе предложений здесь может быть дистанционное обучение педагогическое или иной направленности.