Юрий Лоза считает, что современная музыка негативно влияет на подростков

Музыкант Юрий Лоза уверен, что определенный тип музыки может оказывать на подростков негативное влияние. Также он заявил, что нынешние исполнители перестали придумывать новое, а занимаются переделкой проверенной годами классики.

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Лоза считает, что современная музыка, богатая нецензурной бранью, призывами к насилию и гомосексуализму может деструктивно воздействовать на сознание подростков.

– Музыкальный стиль неважен, могут опошлить всё. Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое, – заявил композитор.

При этом он дополнил, что если прошлые поколения можно назвать «создателями», то нынешнее следует охарактеризовать как «потребителей».

По инф. argumenti.ru

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