Юрий Лоза считает, что современная музыка негативно влияет на подростков

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Музыкант Юрий Лоза уверен, что определенный тип музыки может оказывать на подростков негативное влияние. Также он заявил, что нынешние исполнители перестали придумывать новое, а занимаются переделкой проверенной годами классики.
К Международному женскому дню сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей. В него вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории «Экономика и бизнес» лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала «Манюня» Наринэ Абгарян.
Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса на основании данных о 229 видах животных, от насекомых до млекопитающих, статистически подтвердили гипотезу о влиянии половых хромосом на различие в средней продолжительности жизни между полами. В частности, они объясняют, почему женщины (с хромосомным набором XX) в среднем живут дольше мужчин (XY).
Размер желанной зарплаты, которую бы хотели получать женщины в России, составляет в среднем 80 тыс. рублей. При этом российские мужчины хотят получать от 103 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».
Недавно певица Лариса Долина стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В ходе беседы она рассказала, что возвращается в мюзиклы, так как это её любимый жанр. И сейчас артистка репетирует одну из ролей в спектакле «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», премьера которого состоится 13 марта в Театре на Таганке.
Мировой океан к 2050 году может подняться на 0,5-2 м и затопить восемь стран. Жуткое стихийное бедствие погубит до 300 млн человек — втрое больше, чем предсказывалось ранее, информирует лайфстайл-портал Change со ссылкой на Nature Communications.
Исчезает ли вместе с запретом на курение такое явление, как пассивное курение? Оказывается, нет, утверждают ученые, изучившие качество воздуха в одном из немецких кинотеатров. Как пишет австрийское издание Der Standard (перевод Inopressa), одно из исследований показало, что в пустующих квартирах след от сигарет можно обнаружить даже спустя два месяца после выезда жильцов-курильщиков.
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова подтвердила, что ее мужа из-за нетрезвого вида не пустили на борт самолета, направляющегося из Петербурга в Ригу. Артист просто «повеселился», объяснила Кругликова журналистам одного из изданий.
Музыкант Юрий Лоза уверен, что определенный тип музыки может оказывать на подростков негативное влияние. Также он заявил, что нынешние исполнители перестали придумывать новое, а занимаются переделкой проверенной годами классики.
В Краснодарском крае задержаны подозреваемые по делу о преступном сообществе в органах МВД. Сотрудники полиции на протяжении многих лет систематически получали взятки на посту ДПС. (И снова коррупция среди силовиков. Сколько ее ни выявляй, а все новые факты вскрываются... прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.