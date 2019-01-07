Унизительно: в Курске толпа давилась за халявными конфетами от Жириновского

В Курске в дни новогодних каникул ЛДПР дважды устроила раздачу бесплатных конфет местным жителям. И оба раза образовались очереди и давка.

Первая раздача прошла во время праздника на площади Рокоссовского. В ней, по информации партии, приняли участие порядка 600 человек. Судя по ролику, снятому Media City, толпа придавила детей. Одна из женщин плакала и просила выпустить ее ребенка. Организаторы предупреждали, что подарков много — хватит на всех, и просили не толкаться. Но толпа не вняла этой просьбе. Больше всего получить конфеты хотели пенсионеры. Некоторые пытались пролезть без очереди, но собравшиеся их не пускали.

Второй раз конфеты раздавали 5 января у кинотеатра «Сказка». По подсчетам партии, в мероприятии приняли участие 800 человек. Журналисты «Курских известий» отметили, что за бесплатными конфетами пришли девушки в дорогих шубах, мужчины, дети и пенсионеры. Снова была давка — дети, которых придавили, плакали в толпе. Пожилые люди жаловались, что получают маленькую пенсию. Некоторые возмущались тем, как организовано мероприятие. «ЛДПР называется», — заявила в сердцах одна из пенсионерок. «В „Единую Россию“ предъяви», — ответил ей мужчина в одежде с символикой ЛДПР. «Один Жириновский кормит. Почему он не у власти?» — поинтересовалась еще одна пожилая женщина.

Предприимчивые местные жители успели отстоять в очереди по 2-3 раза.

Аналогичная ситуация произошла в начале 2018 года.

В соцсетях мнения по поводу происходящего разделились. Одни отмечают, что людей ничему не учит жизнь, а халява наказуема. Другие возмущаются, что россиян довели до такого положения. Некоторые считают, что сама организация мероприятия была неправильной, а людей политики использовали в своих целях. «Дураку понятно с какой целью это акция делается. Люди в нищете, и они знают, что будет давка. Этим и пользуются, мол, посмотрите, до чего довели народ. Оно-то понятно, но это нужно доносить как-то по-другому, а не подставлять стариков и малоимущих семей», — отметил один из комментаторов.

Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров заявил, что большинство людей пришли на праздник 3 января и участвовали в конкурсах, а потом без толкотни получили подарки. «А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться. Вот они и полезли вперед, покричали, потолкались, а потом еще три раза пролезли. У каждого свои развлечения», — сказал он. И добавил, что «всех расталкивали люди, которые себя так везде ведут. А нормальные стали в очередь и постояли».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ