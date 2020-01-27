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Умер протоиерей Всеволод Чаплин
|По инф. rosbalt.ru
|27 Января 2020 г.
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Сконачался протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщили прихожане храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, передает «Интерфакс».
Как передает телеграм-канал «Подъем», протоиерей умер после того, как отслужил службу. «Лента.ру» со ссылкой на очевидцев пишет, что Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал. Прибывшие медики констатировали смерть.
51-летний Чаплин получил широкую известность благодаря ряду инициатив, а также резонансных высказываний.
Так, например, он выступал за создание органа, который бы следил за тем, как предприниматели соблюдают нормы морали и нравственности, предложил создать в России систему православного банкинга. Он также отстаивал право церквей на дорогое убранство, а священников — на дорогие часы, выступал против абортов, называя еще не родившихся детей «полноценными личностями».
Чаплин также поддерживал военные действия в Донбассе, призывал к «священной борьбе» в Сирии и позволял себе множество других, спорных с точки зрения церкви заявлений. Недавно он высказался в поддержку инициативы православных активистов, требующих лишить телеведущего Ивана Урганта российского паспорта из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире его шоу.
В 2015 году священный синод РПЦ не только отстранил Чаплина, но и ликвидировал возглавляемую им структуру — Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.
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