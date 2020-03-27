Учителей и врачей на селе полностью освободят от уплаты НДФЛ

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон снимает ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых по программам «Земский учитель» и «Земский доктор». Эта норма будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Кроме того, поправки предоставляют органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи. При этом вводится запрет на разглашение таких сведений.
Это позволит упростить процедуру получения мер социальной защиты для малообеспеченных семей с детьми. Закон направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в Послании Федеральному Собранию, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте 3-7 лет.
Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.
Не прошло и месяца с тех пор, как директор «Украинского института книги» А. Коваль во всеуслышание заявила о необходимости «украинизации» библиотечной системы Незалежной, а украинские СМИ уже начали рапортовать о достижениях на данном поприще.
Трехлетняя девочка скончалась в детском саду Калининского района Петербурга 26 марта. Следователи подозревают сотрудников учреждения в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло смерть по неосторожности.
В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин. (Зачастую с такими вот не соответствующими реальности фактами можно столкнуться в соцсетях, и тут надо быть бдительным. - прим. МГ.)
Уже 10 лет прошло со дня смерти Валентины Толкуновой. Мы запомнили её как легендарную певицу Советского Союза, но для близких, и в особенности для последнего супруга, Валентина была доброй и заботливой женщиной, которая была готова отдать все свои силы на помощь родным людям.
С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, будет полностью прекращено. Соответствующее поручение правительство направило Росавиации.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Эксперты специализированного онлайн-журнала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T. Шины выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Модель сконструирована специально для кроссоверов класса SUV.
Правительство РФ поручило федеральным органам власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы с 27 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Первым человеком, который заразился коронавирусом нового типа, была продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. Как пишет РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай», фамилия женщины — Вэй.
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