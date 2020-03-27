Учителей и врачей на селе полностью освободят от уплаты НДФЛ

Совет Федерации на заседании 25 марта одобрил закон, по которому выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» полностью освобождаются от НДФЛ независимо от их размера. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.

Закон снимает ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых по программам «Земский учитель» и «Земский доктор». Эта норма будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, поправки предоставляют органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи. При этом вводится запрет на разглашение таких сведений.

Это позволит упростить процедуру получения мер социальной защиты для малообеспеченных семей с детьми. Закон направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в Послании Федеральному Собранию, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте 3-7 лет.

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Кому и какие льготы еще положены - читаем по ссылке.

По инф. Парламентской газеты

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