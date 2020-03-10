Ученые: во время сна лучше бы высовывать ноги из-под одеяла

Ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна. Это обеспечивает более качественный ночной отдых, настаивают медики.

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Специалисты поясняют — ночной сон становится более спокойным, когда пальцы конечностей не перегреваются. Так, во время сна тело немного понижает температуру, поскольку организм замедляет процессы функционирования внутренних систем — снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать. Если полностью накрываться одеялом, произойдет перегревание, это может привести к нарушениям сна.

Безусловно, сон - это очень важно, особенно, если хочется прожить как можно дольше. О том, как спать "по уму", можно почитать по ссылкам ниже:

По инф. rosbalt.ru

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