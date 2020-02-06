Ученые: мелодия будильника ой как важна, оказывается!

На пробуждение и состояние организма оказывает сильное влияние мелодия будильника. Если звуки будильника мелодичны, а не резки, то человек просыпается быстрее и чувствует себя лучше, узнали ученые из Мельбурнского королевского технологического университета, пишет Plos One.

Исследователи провели эксперимент с участием 50 человек. У каждого стояли разные сигналы будильника, им нужно было в анкетах фиксировать свои ощущения после пробуждения.

Результаты показали, что громкость или продолжительность сигналов не влияли на самочувствие добровольцев, в отличие от самой мелодии. У участников, которые установили приятную мелодию будильника, чувства сонливости почти не наблюдалось. А те, кто использовал резкие сигналы вроде пикающего звука, чувствовали себя после пробуждения хуже.

Ученые заключили, что резкие сигналы нарушают работу мозга в момент пробуждения и негативно сказываются на самочувствии человека.

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По инф. rosbalt.ru

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