Три «кита» долголетия и комфортного старения — это хороший сон, отказ от избытка кофеина и занятия фитнесом. Основные принципы грамотного восстановления организма перечислила врач-сомнолог София Черкасова на XVIII Ассамблее «Здоровая Москва».

Высыпаться — вот главное условие долгой жизни. Черкасова рекомендует каждый день ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше обычного — за неделю это уже два часа полноценного сна. Также крайне важно не отсыпаться на всю неделю на выходных.

«Есть такое правило — в выходные нужно вставать не позднее, чем на два часа по сравнению с будними днями», — уточнила эксперт. «Пересып» в выходные дни она сравнила с эффектом от авиаперелета в другой часовой пояс, а потом — в понедельник — обратно. Такие «скачки» — большой стресс для организма.

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Также необходимо заниматься фитнесом (физкультурой) — это универсальный механизм обеспечения здорового сна и нивелирования стресса. Подойдут: быстрая ходьба, кардиотренажеры, бег, плавание.

Еще одно правило — отказ от кофеина, как минимум во второй половине дня. Если «перебрать» с кофеином, он вызовет противоположный эффект, то есть не бодрость, а сонливость.

Перед сном желательно выключить компьютер, отложить подальше все гаджеты, проветрить спальню, надеть уютную теплую пижаму. Постельное белье должно быть чистым и из натуральных тканей.

По инф. rosbalt.ru

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