Правила сна от врача-сомнолога

Ученые Вашингтонского университета выяснили, что недостаток сна снижает женскую фертильность. На что еще влияет недосыпание, стоит ли пить снотворные и при каких симптомах нужно обращаться к доктору, мы поговорили с врачом-сомнологом Михаилом Полуэктовым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.

Причины бессонницы поможет устранить врач

Сколько надо спать. Минимальное рекомендуемое время сна – 7 часов. Людям среднего возраста нужно спать от 7 до 9 часов. Люди с особенными потребностями, например спортсмены, могут это время увеличить.

Стоит ли пить снотворное. Пить снотворное при бессоннице неправильно. Тем более что настоящее хорошее снотворное купить без рецепта сегодня невозможно. Употребление таких безрецептурных снотворных препаратов – это самообман, они не несут угрозы здоровью, но и неэффективны.

Как влияет недосыпание на организм. Наиболее известный эффект от недосыпания – влияние на сердечно-сосудистую систему. При недостатке сна повышается риск артериальной гипертонии, а также нарушения обмена сахара, то есть возникновения сахарного диабета. Сейчас также получено много данных о том, что при недосыпании страдает иммунитет. Ночью иммунные клетки должны восстанавливаться и обеспечивать наилучшую защиту нашему организму. Другие влияния недосыпания на организм пока изучены недостаточно.

Пересыпание: полезно или вредно? Пересыпать, высыпаться впрок в выходные полезно. Это хоть как-то компенсирует нехватку сна, которая была в будни. Однако человек при избыточном сне будет вялым, испытывать состояние сонного опьянения. Он будет немного «притормаживать» в своей деятельности, но это нормально и неопасно.

Правила сна. Для нормального высыпания необходимо поддержание режима сна и соблюдение гигиены сна. Ложиться спать нужно в одном и том же месте и в одно и то же время. Нужно избегать перед сном физической активности и возбуждающих воздействий, которые мешают расслабиться и уснуть, к ним относится и времяпровождение за компьютером и смартфоном. Ничего лучшего ученые до сих пор не придумали.

Когда идти к врачу. Если человек недоволен своим сном, нарушения сна у него случаются три или больше трех раз в неделю – значит, у него есть болезнь, которая называется бессонница (инсомния). Нужно искать ее причину и идти к врачу. Если у человека нарушения случаются меньше трех раз в неделю, он здоров – у него ситуационные расстройства сна.

Причины бессонницы. Наиболее часто причиной нарушения сна являются проблемы с нервной системой, с психикой. Чаще всего расстройства сна развиваются на фоне тревожности, различных депрессивных расстройств. Намного реже они развиваются при неправильном окружении, когда есть внешние факторы, которые мешают человеку заснуть. Как правило, человек может их устранить, но если у него проблемы с нервной системой, сам он помочь себе не может.

Управление снами: выдумка или реальность? Управлять своим сновидением возможно и несложно. Эта техника была разработана в 70-х годах прошлого века в США. Есть электронные приборы, которые помогают облегчить управление сновидениями, ничего мистического в этом нет. Но и смысла тоже. Это может применяться как метод лечения ветеранов боевых действий, но медикаментозное лечение более эффективно.

Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности

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По инф. sobesednik.ru