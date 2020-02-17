Врачи посоветовали спать без одежды. Так силы лучше восстанавливаются!

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников пояснил, что одежда «вмешивается» в ход терморегуляции и может спровоцировать ненужный перегрев. В результате чего, по словам врача, людям бывает трудно заснуть ночью или они часто просыпаются.
«Если нет одежды — лишнего слоя между телом и одеялом, — не происходит перегрева», — отметил специалист агентству «Москва», добавив, что одежда может стеснять сосуды и мышцы.
Тем же, кто не может отказаться от одежды ночью, врач рекомендует выбирать пижаму свободного кроя из натуральной ткани. Кроме того Тяжельников обратил внимание на важность проветрирования комнаты перед сном. Для хорошего сна эксперт также призвал не переедать на ночь и не злоупотреблять алкоголем.
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